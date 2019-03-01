Galatasaray'dan Inter'e transfer çalımı! Süper Portekizli geliyor...
Galatasaray önümüzdeki sezonun takımını şimdiden kurmaya başladı... Genç ve yetenekli futbolcuları kadroya kazandırmak için scout ekibiyle koordineli bir şekilde çalışan, Türkiye ve Avrupa'da ekibiyle beraber kamp kuran teknik direktör Fatih Terim'e transfer piyangosu... İşte detaylar...
O isim Gonçalo Cardoso... Futbola Panafiel alt yapısında başlayan ve sezon başında Boavista'ya transfer olan Cardoso 1,89'luk boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor.
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Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro'luk piyasası bulunan Goncalo Cardoso, Inter için Milan Skriniar ve Stefan de Vrij'ın alternatifi olarak düşünülüyor.
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