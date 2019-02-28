Galatasaray'dan Luyindama için Standard Liege'e teklif! - Fotomaç
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Galatasaray'dan Luyindama için Standard Liege'e teklif!
Galatasaray'dan Luyindama için Standard Liege'e teklif!
Galatasaray devre arasında Standard Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı Christian Luyindama'nın bonservisini istiyor.
28 Şubat 2019 Perşembe 07:36
Güncelleme: 28.02.2019 07:41
Aslan devre arasında Standard Liege'den 3 milyon Euro'ya kiraladığı Christian Luyindama'nın bonservisini istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bunun için Belçika kulübüne ilk teklif götürüldü. Galatasaray, 24 yaşındaki stoper için 3 milyon Euro'luk teklif iletti.
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Cimbom'un bu teklifi Standard Liege yönetimi tarafından kabul edilmedi. Belçika temsilcisi 6 milyon Euro'luk bir rakam istedi.
Taraflar görüşmelerini sürdürecek. Galatasaray'ın 4 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir rakama işi bitirmesi bekleniyor.
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