Fenerbahçe'den bir bomba daha! Caner Erkin denmişti ancak...

Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor... Adı Beşiktaş forması giyen eski futbolcusu Caner Erkin'le anılan sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlıların başka bir yıldızı için transfer girişiminde bulunduğu öğrenildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





