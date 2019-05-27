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Fenerbahçe'den bir bomba daha! Caner Erkin denmişti ancak...
Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezon geçiren ve ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor... Adı Beşiktaş forması giyen eski futbolcusu Caner Erkin'le anılan sarı-lacivertlilerin, siyah-beyazlıların başka bir yıldızı için transfer girişiminde bulunduğu öğrenildi.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:14
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Fenerbahçe'de sezonun bitmesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi.
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Sarı-lacivertliler, transferde hızlı davranarak Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağladı.
Kanarya'da bu sezon dış transfer kadar iç transferde de yoğun bir dönem geçirecek...
12 futbolcusuyla sözleşmesi sona eren sarı-lacivertlilerde en az 10 futbolcuyla yollar ayrılacak.
Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Mathieu Valbuena ve Roman Neustadter, gelecek sezon takımda olmayacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdular.