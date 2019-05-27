Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Spor gündeminin en çok merak edilen konularından biri de Medipol Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresinin neresi olacağı... Adı Fenerbahçe ile geçen ve sarı lacivertlilerle anlaştığı iddia edilen 55 yaşındaki teknik adam son kararını verdi. İşte o görüşme ve anlaşma şartlarına dair tüm bilgiler...