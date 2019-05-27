Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar... - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Spor gündeminin en çok merak edilen konularından biri de Medipol Başakşehir'in başarılı çalıştırıcısı teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni adresinin neresi olacağı... Adı Fenerbahçe ile geçen ve sarı lacivertlilerle anlaştığı iddia edilen 55 yaşındaki teknik adam son kararını verdi. İşte o görüşme ve anlaşma şartlarına dair tüm bilgiler...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:36 Güncelleme: 27.05.2019 09:58
Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Beşiktaş ile de anılan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile görüştüğü kaydedilen Abcullah Avcı için son durum belli oldu.

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Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Deneyimli teknik adam için Fenerbahçe'den resmi açıklama gelimiş ve Avcı ile görüşme yapılmadığı belirtilmişti.

Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Bu iddialar ortadan kalkarken flaş bir gelişme yaşandı ve her şey belli oldu...

Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Şenol Güneş'in ayrılacağının duyulmasından beri farklı adayları listeye alan siyah-beyazlı yönetim, bazılarıyla görüşme yapmıştı.

Merakla bekleniyordu! Abdullah Avcı'dan flaş karar...

Bu adaylardan biri de Başakşehir'in teknik patronu Abdullah Avcı'ydı ve görüşme sırası usta hocaya geldi.

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