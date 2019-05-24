Darko Lazovic sürprizi - Fotomaç
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Darko Lazovic sürprizi
Beşiktaş yönetimi, İtalyan ekibi Genoa'nın forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Darko Lazovic'in transferini bitirmek için harekete geçti.
24 Mayıs 2019 Cuma 07:40
Güncelleme: 24.05.2019 07:40
Beşiktaş'ta Orman'ın tekrardan başkanlığa seçilmesinin ardından gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar, Genoa forması giyen sağ kanat oyuncusu Lazovic'i kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş yönetiminin, 28 yaşındaki Sırp oyuncuyu transfer etmek için görüşmelere başladığı ancak Avrupa'dan birkaç takımın daha Lazovic ile ilgilendiği öğrenildi.
İtalyan ekibiyle 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek sağ kanat oyuncusunun transferinin ilerleyen günlerde netlik kazanacağı belirtildi.
4 sezondur Genoa forması giyen Lazovic, bu sezon toplam 34 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 asist yaptı. Sırp oyuncu bugüne kadar 3 farklı takımda görev yaptı.