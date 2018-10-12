Cenk Tosuna şartlı onay - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cenk Tosun'a şartlı onay

    İngiliz ekibi, Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'yi alabilirse Cenk Tosun'un Ocak ayında kiralık olarak gitmesine izin verecek!
    12 Ekim 2018 Cuma, 22:59:55 Güncelleme: 23:01:43
    Cenk Tosuna şartlı onay

    Ara transfer döneminde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen ve listenin ilk sırasına Cenk Tosun'un adını yazan siyah-beyazlılar, bu transfer için İngiliz ekipleri arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor.

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    Cenk Tosuna şartlı onay

    Öyle ki Everton kulübü, Cenk Tosun'u şu anda bırakmaya çok sıcak bakmıyor.

    Cenk Tosuna şartlı onay

    Ancak Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi alabilmek için girişimlere başlayan Everton yönetimi; 'Kırmızılar'ın bu transfere olumlu yanıt vermesi durumunda Cenk Tosun veya Oumar Niasse'den birinin Ocak ayında gitmesine izin verecek.

    Cenk Tosuna şartlı onay

    Aksi durumda ise Cenk Tosun'un ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelme ihtimali çok kolay değil.

    Cenk Tosuna şartlı onay

    GALATASARAY DA PEŞİNDE
    Bu arada geçen sezon Wolfsburg'da kiralık olarak oynayan, bu sezon Liverpool'da hiç forma şansı bulamayan, G.Saray'ın da Ocak ayında kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı forvet Divock Origi de banko forma giymek istediği bir takıma gitmek istediğini ifade etti.

    Cenk Tosuna şartlı onay

    İngiliz ekipleri arasında bir anlaşmaya varılması durumunda, siyah-beyazlılar Cenk Tosun için resmen Everton'un kapısını çalacak.

    Cenk Tosuna şartlı onay
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