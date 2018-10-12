GALATASARAY DA PEŞİNDE

Bu arada geçen sezon Wolfsburg'da kiralık olarak oynayan, bu sezon Liverpool'da hiç forma şansı bulamayan, G.Saray'ın da Ocak ayında kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı forvet Divock Origi de banko forma giymek istediği bir takıma gitmek istediğini ifade etti.