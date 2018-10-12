İngiliz ekibi, Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi'yi alabilirse Cenk Tosun'un Ocak ayında kiralık olarak gitmesine izin verecek!
12 Ekim 2018 Cuma, 22:59:55
Güncelleme: 23:01:43
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Ara transfer döneminde kadrosunu bir santrfor alarak güçlendirmek isteyen ve listenin ilk sırasına Cenk Tosun'un adını yazan siyah-beyazlılar, bu transfer için İngiliz ekipleri arasında yapılacak anlaşmayı bekliyor.
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Öyle ki Everton kulübü, Cenk Tosun'u şu anda bırakmaya çok sıcak bakmıyor.
Ancak Liverpool'da forma giyen Divock Origi'yi alabilmek için girişimlere başlayan Everton yönetimi; 'Kırmızılar'ın bu transfere olumlu yanıt vermesi durumunda Cenk Tosun veya Oumar Niasse'den birinin Ocak ayında gitmesine izin verecek.
Aksi durumda ise Cenk Tosun'un ara transfer döneminde Beşiktaş'a gelme ihtimali çok kolay değil.
GALATASARAY DA PEŞİNDE
Bu arada geçen sezon Wolfsburg'da kiralık olarak oynayan, bu sezon Liverpool'da hiç forma şansı bulamayan, G.Saray'ın da Ocak ayında kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı forvet Divock Origi de banko forma giymek istediği bir takıma gitmek istediğini ifade etti.
İngiliz ekipleri arasında bir anlaşmaya varılması durumunda, siyah-beyazlılar Cenk Tosun için resmen Everton'un kapısını çalacak.