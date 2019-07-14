Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddiaları gün geçtikçe artarak devam ediyor. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu için özellikle İtalya'nın Lecce takımının oldukça ısrarlı olduğu belirtilmişti. Yıldız futbolcunun babası deneyimli teknik direktör Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği ve Süper Lig'deki transfer gelişmelerini değerlendirdi. İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...
14 Temmuz 2019 Pazar 21:07 Güncelleme: 14.07.2019 21:07
Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Milli futbolcunun babası Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'taki geleceği ve Süper Lig'deki transfer gelişmelerini Radyospor'a açıkladı.

İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...

Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Ülkemizde transfer dönemi sönük geçiyor. Her gün transfer haberleri basında yer buluyor ama icraat yok.

Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Fenerbahçe ve Galatasaray iyi oyuncuları transfer etti. Trabzonspor gençlere yatırım yapıyor. Beşiktaş'ta bu hafta hareketlilik başlayacaktır.

Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

'İRFAN CAN İÇİN TRABZONSPOR YANLIŞ TERCİH'

Süper Lig'de bence çok iyi kaleciler var. Çok kötü oynayan kaleci de yok. Kaleciye beylik vermeniz gerekir. Kalecinin uzun süre forma giymesi lazım.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN