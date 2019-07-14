Burak Yılmaz ayrılıyor mu? Babası açıkladı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ile ilgili transfer iddiaları gün geçtikçe artarak devam ediyor. Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu için özellikle İtalya'nın Lecce takımının oldukça ısrarlı olduğu belirtilmişti. Yıldız futbolcunun babası deneyimli teknik direktör Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği ve Süper Lig'deki transfer gelişmelerini değerlendirdi. İşte Fikret Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları...

14 Temmuz 2019 Pazar 21:07 Güncelleme: 14.07.2019 21:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





