Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken...

Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken...

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş'ta gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Transfer döneminde sessizliğini koruyan siyah-beyazlıların, bu hafta içerisinde transfer bombalarını peş peşe patlatması bekleniyor. Öte yandan kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...
14 Temmuz 2019 Pazar 16:43
Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken...

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor...

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Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken...

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, sadece Adem Ljajic'in bonservisini almış ve transferde sessiz kalmıştı.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken...

Geçtiğimiz günlerde borçlarını yapılandıran siyah-beyazlıların, borçları sebebiyle transferde sessiz kaldığı ve yapılandırmanın ardından önümüzdeki haftalarda transfer duyurularına başlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken...

Çalışmalarını titizlikle sürdüren siyah-beyazlılar, Guimaraes'in ABD'li futbolcusu Tyler Boyd ve Evkur Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren Ertaç Özbir ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'tan flaş transfer! Tyler Boyd beklenirken...

Kara Kartal'ın bu iki oyuncuyu önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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