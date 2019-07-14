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Abdullah Avcı talimatı verdi Beşiktaş'tan 3 bomba birden!
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray ve Başakşehir'in ardından 3.sırada bitiren siyah-beyazlılarda gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda. Şu ana kadar transferde suskun kalan Beşiktaş, transferde sağlam adımlar atmak istiyor. Buna göre çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'u imza aşamasına getirdi. Siyah-beyazlılar 3 transfer bombasını patlatarak transfer şov yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
14 Temmuz 2019 Pazar 07:51
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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Birçok isimle temas halinde olan Kartal, teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesine göre hareket ediyor.
Transferde aceleci davranmayan Beşiktaş, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirme amacında.
Kadro mühendisliğinde genç oyuncular ile tecrübeli isimleri bir arada kullanmayı düşünen Avcı altyapıdan birçok ismi A takıma davet etti.