Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası hakem Cüneyt Çakır'ın hatalı kararlar verdiğini düşünen Beşiktaş taraftarları, bu hafta Vodafone Park'ta Gençlerbirliği ile oynanan mücadelede Fırat Aydınus'a oldukça ilginç bir protestoda bulundu. İşte detaylar...

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:57
Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde 3 penaltılarının verilmediği gerekçesiyle MHK ve hakem Cüneyt Çakır'a isyan eden Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmeyen bir protestoya imza attı.

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Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Beşiktaş'ın 28. saniyede Ljajic ve 7. dakikada Gökhan ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

11. dakikada Nadir Çiftçi, Vida ile girdiği ikili mücadelede faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

Nadir itirazlarını sürdürünce önce sarı kartını çıkartan hakem Fırat Aydınus, 1 dakika sonra da aynı oyuncuyu tepkisinden dolayı direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

36. dakikada ise Aydınus, Ljajic'e faul yapan Yasin Pehlivan'a önce sarı kart gösterdi. VAR tarafından pozisyonu tekrar izlemesi için davet edilen hakem, bu kez kırmızı kartını çıkardı.

Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

Bu karara tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre, "Eyyam yapsana Fırat Aydınus, eyyam yapsana" diye bağırdı.

Böylesi hiç görülmedi! Fırat Aydınus Beşiktaş maçında...

Geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde 3 penaltılarının verilmediği gerekçesiyle MHK ve hakem Cüneyt Çakır'a isyan eden Beşiktaşlı taraftarlar, dünkü Gençlerbirliği maçında eşi benzeri görülmeyen bir protestoya imza atmış oldu.

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