Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

1-Quaresma'nın gitmesinden sonra çizgilerde oynayan 4 oyuncu Lens, Boyd, N'Koudou ve Diaby'nin yerleşik savunmalara karşı set hücumu yapacak özellikleri yok. Bu sıkıntı net görüldü. 2-Yeni transferleden Ruiz ağır ve sakatlık geçirdiğinden istenilen performansın uzağında kaldı. 3-Rebocho'nun performansı yetersiz savunması zayıf. Douglas geldiğinden beri takıma uyum sağlayamadı. Uzun süre sakatlık yaşadı. Diaby ve Boyd'un da oyun bilgisi ve tekniği zayıf. Set hücumunda etkili değiller açık alanda hızlı oyuncular. 4-Karius geldiğinden beri Beşiktaş'a maç kazandıracak bir kaleci görüntüsü vermiş değil. Büyük takımlar kötü oynadığı zaman kaleci performansıyla maç kazanmasını bilmeli. Şu ana kadar bu çok çok az sayıda gerçekleşti. 5-Elneny çok iyi uyum sağladı. Atiba ile iyi ikili oldu. N'Koudou da zaman zaman diğer yeni transferler gibi iyi performans verdi. 6-Ljajic de bonservisiyle transfer edildi. Onun performansı da o mevkide daha önce oynayan Sosa ve Talisca'nın çok çok gerisinde.