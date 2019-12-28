Spor yazarları Beşiktaş-Gençlerbirliği maçını değerlendirdi
Süper Lig'de ilk devrenin son haftasına girilirken Beşiktaş evinde ağırladığı başkent ekibi Gençlerbirliği'ni 4-1'lik skorla yendi. Mücadeleye damga vuran olay ise konuk takımın iki oyuncusunun birden gördüğü kırmızı kart oldu. Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o dikkat çeken yorumlar...
TURGAY DEMİR - BİR TANE YETMEZ
Beşiktaş'a en büyük hizmeti veren Atiba, en çok çile çeken oyuncu olmuştur aslında. Fikret Orman döneminde, sözleşmesi en son önerilen, en son imzalanan, en az para önerilen hep Atiba olmuştu... Her şeye rağmen hiç küsmedi ve her zaman elinden gelenden fazlasını yapmak için çaba harcadı... Dün kariyer zirvesiydi sanırım, üç asist yaptı, bir gol atmasa gerçekten yazık olurdu, onu da attı. Çıkaralım şapkaları ve şuraya bir adam ismi yazalım: ATİBA!
Hamza hoca nasıl bir antrenman yöntemi izliyor bilemem ama oyuncuları tatlı sert oynamakla, tekme tokat oynamayı, itiraz etmekle, küfür etmeyi karıştırıyorlar. Maçın hemen başı, Dibay'nin ayağına basıldı, GIK demedi, oysa o da dakikalarca itiraz edip kendini attırabilirdi! Benzer bir durum Gençlerbirliği oyuncusu Nadir'in başına geldi ve kendisine yapılan faul verilmedi! İtirazın bini bi para, yetmedi bir de küfür... Eeee sen atılmayacaksın da kim atılacak be arkadaş!
Beşiktaş taraftarı bu kırmızıda ve ardından VAR'la gelen kırmızıda hakem Aydınus'u protesto ettiler... Kararlar yanlış olduğu için değil, geçen hafta gidilmeyen VAR'a bu kez gidildiği içindi bu protestolar; anlayana... Beşiktaş iyi oynamıyor... Çünkü sadece bir tek Atiba'sı var...Eee koca lige de bir Atiba yetmez, yetmiyor... Diaby ayağına gelen her topta kariyerini inkar etti... Ljajic tamamen al gülüm-ver gülüm oyuncusu oldu. Rakip dokuz kişi kalınca ceza sahası önüne kümelenmiş, şut atan yok, araya kaçan yok, risk alan yok. Bu şartlarda Atiba farkıyla kazandı Beşiktaş ama bu böyle gitmez. Benden söylemesi.
REHA KAPSAL - SEZONU KURTARAN
Beşiktaş son 4 resmi maçın 2'sini ligde olmak üzere mağlubiyetle kapattı. Özellikle devre arasına girilirken G.Birliği karşısında 3 puan çok önemliydi. Hakem Fırat Aydınus, Nadir Çiftçi'ye ilk sarı kart gösterdiği pozisyonda verdiği yanlış kararın devamında oyuncunun karşı çıktığı söylemin ardından bu kez haklı olarak 2. sarıdan kırmızı kartı çıkardı. Yalnız bu kırmızı kartın öncesindeki haksız yere gösterdiği sarı kart yüzünden hem Beşiktaş'ın hem seyircinin enerjisi düştü. İlk yarı 9 kişi kalmış rakibine karşı Beşiktaş'ın isabetli şutu yoktu. Beşiktaş 2. yarı maçın içine girerek haklı bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın ligin ilk devredeki performansını değerlendirirsek;
1-Quaresma'nın gitmesinden sonra çizgilerde oynayan 4 oyuncu Lens, Boyd, N'Koudou ve Diaby'nin yerleşik savunmalara karşı set hücumu yapacak özellikleri yok. Bu sıkıntı net görüldü. 2-Yeni transferleden Ruiz ağır ve sakatlık geçirdiğinden istenilen performansın uzağında kaldı. 3-Rebocho'nun performansı yetersiz savunması zayıf. Douglas geldiğinden beri takıma uyum sağlayamadı. Uzun süre sakatlık yaşadı. Diaby ve Boyd'un da oyun bilgisi ve tekniği zayıf. Set hücumunda etkili değiller açık alanda hızlı oyuncular. 4-Karius geldiğinden beri Beşiktaş'a maç kazandıracak bir kaleci görüntüsü vermiş değil. Büyük takımlar kötü oynadığı zaman kaleci performansıyla maç kazanmasını bilmeli. Şu ana kadar bu çok çok az sayıda gerçekleşti. 5-Elneny çok iyi uyum sağladı. Atiba ile iyi ikili oldu. N'Koudou da zaman zaman diğer yeni transferler gibi iyi performans verdi. 6-Ljajic de bonservisiyle transfer edildi. Onun performansı da o mevkide daha önce oynayan Sosa ve Talisca'nın çok çok gerisinde.