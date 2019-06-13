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13 Haziran 2019, Perşembe
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Beşiktaş'tan Gerson operasyonu

Beşiktaş yönetimi, kanatlarda görev yapan iki yıldız oyuncusunun önümüzdeki sezon olmama ihtimalini düşünerek Roma'nın 22 yaşındaki futbolcusu Gerson Santos Da Silva'nın transferi için nabız yokladı.
13 Haziran 2019 Perşembe 06:55 Güncelleme: 13.06.2019 06:55
Beşiktaş'tan Gerson operasyonu

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, birçok farklı mevkideki oyuncularla ilgili girişimlerini hızlandırdı.

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Beşiktaş'tan Gerson operasyonu

Avcı'nın yeni sezon kadrosunda sıcak bakmadığı isimlerden olan Jeremain Lens ve Ricardo Quaresma'nın durumları halen belirsizliğini korurken; iki futbolcudan birinin, hatta ikisinin de gitme ihtimallerini göz önünde bulunduran yönetim alternatif isimlere yönelmiş durumda.

Beşiktaş'tan Gerson operasyonu

AVCI OLUMLU RAPOR VERDİ
Bu isimlerden biri de siyah-beyazlıların her transfer sezonunda listesinde yer alan Brezilyalı yıldız Gerson Santos Da Silva.

Beşiktaş'tan Gerson operasyonu

Şenol Güneş döneminde iki kez üst üste transferi gündeme gelen Brezilyalı orta saha ve kanat oyuncusu için Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da olumlu rapor verdiği bildirildi.

Beşiktaş'tan Gerson operasyonu

Geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Roma'da olan 22 yaşındaki oyuncu için Mor-Menekşelerin yeniden kiralama yapmayacaklarını açıklaması üzenine Beşiktaş yönetimi de Roma ile yeniden temasa geçti.

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