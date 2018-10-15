Beşiktaştan 3 transfer birden! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'tan 3 transfer birden!

    Beşiktaş Yönetimi, devre arasında santrfor, sağ bek ve orta sahaya birer takviye yapmayı planlıyor.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 18:59:10 Güncelleme: 18:59:15
    Beşiktaştan 3 transfer birden!

    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında işini sağlama almaya kararlı olan Beşiktaşyönetimi, ara transferde takviye yapılacak mevkileri belirledi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaştan 3 transfer birden!

    Teknik direktör Şenol Güneş ile koordineli çalışan siyah beyazlı yöneticiler, devre arasında 1'er golcü, orta saha ve sağ bek alacak.

    Beşiktaştan 3 transfer birden!

    Başkan Fikret Orman ve ekibi bu transferleri bir an önce bitirip, oyuncuları ucuza mal etmeyi planlıyor.

    Beşiktaştan 3 transfer birden!

    Orta saha için öncelikle Udinese'den Fildişi Sahilli Seko Fofana'yı düşünen siyah beyazlılar,

    Beşiktaştan 3 transfer birden!

    Sağ bek mevkisine de Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan...

    Beşiktaştan 3 transfer birden!

    Ve Lazio'dan Patric'den birini transfer etmeye çalışıyor.

    Beşiktaştan 3 transfer birden!

    Kulüpleriyle en az 3 yıl daha anlaşmaları bulunan bu futbolcuların, 'satın alma opsiyonlu' olarak kiralanması hedefleniyor.

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