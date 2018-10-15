Beşiktaştan 3 transfer birden! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan 3 transfer birden!
Beşiktaş Yönetimi, devre arasında santrfor, sağ bek ve orta sahaya birer takviye yapmayı planlıyor.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 18:59:10
Güncelleme: 18:59:15
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında işini sağlama almaya kararlı olan Beşiktaşyönetimi, ara transferde takviye yapılacak mevkileri belirledi.
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Teknik direktör Şenol Güneş ile koordineli çalışan siyah beyazlı yöneticiler, devre arasında 1'er golcü, orta saha ve sağ bek alacak.
Başkan Fikret Orman ve ekibi bu transferleri bir an önce bitirip, oyuncuları ucuza mal etmeyi planlıyor.
Orta saha için öncelikle Udinese'den Fildişi Sahilli Seko Fofana'yı düşünen siyah beyazlılar,
Sağ bek mevkisine de Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan...
Ve Lazio'dan Patric'den birini transfer etmeye çalışıyor.
Kulüpleriyle en az 3 yıl daha anlaşmaları bulunan bu futbolcuların, 'satın alma opsiyonlu' olarak kiralanması hedefleniyor.