Brahiminin menajeri İstanbula geliyor - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Brahimi'nin menajeri İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş'ın Yacine Brahimi aşkı yeniden alevlendi.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 16:32:38 Güncelleme: 16:33:13
    Brahiminin menajeri İstanbula geliyor

    Siyah-Beyazlılar, Başkan Fikret Orman'ın 2 yıl önce Porto'dan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'la birlikte transfer etmek istediği ancak alamadığı 28 yaşındaki Cezayirli futbolcu için bir kez daha düğmeye bastığı ortaya çıktı.

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    Brahiminin menajeri İstanbula geliyor

    Yönetim, Başkan Orman'ın talimatıyla Porto ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Brahimi'nin menajeri Luis Alonso'yu İstanbul'a davet etti.

    Brahiminin menajeri İstanbula geliyor

    Menajer Alonso ile Ocak ayından sonra istediği takıma imza atabilecek olan yıldız oyuncunun şartlarını masaya yatıracak olan Beşiktaş'ın bu transfer için tüm imkanları zorlayacağı bildirildi.

    Brahiminin menajeri İstanbula geliyor

    Kartal, Portekiz kulübü ile bonservis konusunda anlaşabilirse Orman'ın "Avrupa'da en beğendiğim isimlerden biri" diye nitelendirdiği Brahimi'ye Ocak'taki ara transfer döneminde anlaşamazsa, sezon sonunda renklerine bağlayacak. (Star)

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