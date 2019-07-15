Beşiktaş'ta şov başlıyor! Anlaşmalar tamam

Transferin suskun takımı Beşiktaş bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir temasta olduğu yıldızlarla olan görüşmelerinde sona gelen Kara-Kartal transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Her konuda anlaşma sağlanan Tyler Boyd'u duyuracak olan siyah-beyazlılar 3 bomba daha patlarak transferde sükse yapacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





