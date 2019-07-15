Beşiktaş'ta şov başlıyor! Anlaşmalar tamam

Transferin suskun takımı Beşiktaş bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir temasta olduğu yıldızlarla olan görüşmelerinde sona gelen Kara-Kartal transfer şov yapmaya hazırlanıyor. Her konuda anlaşma sağlanan Tyler Boyd'u duyuracak olan siyah-beyazlılar 3 bomba daha patlarak transferde sükse yapacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Beşiktaş son dakika transfer haberleri...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:55
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Ve Beşiktaş'ta taraftarların sabırsızlıkla beklediği transfer gelişmeleri başlıyor.
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Bir süredir Bankalar Birliği ile yapılacak anlaşmayı bekleyen siyah-beyazlı kulüp, bu hafta içinde sevenlerini coşturacak.
İlk olarak anlaşmaya varılan sol kanat oyuncusu Tyler Boyd'u duyurması beklenen yönetimin asıl bombaları ise çok başka...
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı kurmaylar 3 bomba birden patlatarak transfer şov yapmayı planlıyor.
Beşiktaş ilk olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak için düğmeye bastı.