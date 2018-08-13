Beşiktaşta Nacer Chadli heyecanı!

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:49:11
Güncelleme: 01:49:28
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Beşiktaş'ta Nacer Chadli heyecanı!
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Kartal Chadli'de sona geldi... Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonu için Belçikalı'yı listenin başına alan Beşiktaş Transfer Komitesi sorumlusu Umut Güner, bu hafta West Bromwich Albion ile son bir görüşme daha yapacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Nacer Chadli heyecanı!
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Oyuncunun kiralanması konusundaki ufak prüz bu görüşmede giderilecek.
Beşiktaş'ta Nacer Chadli heyecanı!
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YILLIK 2 MİLYON 750 BİN EURO
Beşiktaş Yönetimi'nin Chadli ile her konuda anlaşma sağladığı ve Belçikalı futbolcunun yılllık 2 milyon 750 milyon Euro'yu kabul ettiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta Nacer Chadli heyecanı!
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Chadli'ye şampiyonluk halinde de bonus verileceği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta Nacer Chadli heyecanı!
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MAÇ KADROSUNA ALMADILAR
West Bromwich Albion teknik heyetinin Chadli'yi Norwich City ile oynadığı maçın kadrosuna almaması bu futbolcunun Beşiktaş'la anlaştığı iddialarını daha da güçlendirdi.