Beşiktaş Liverpoolun kalecisi Loris Karius ile temasa geçti! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:16:48
Güncelleme: 01:18:04
Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
Fabri'nin 6 milyon euro bedelle Fulham'a satılmasının ardından birçok kaleciyi gündemine alan Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
İngiliz gazetesi The Sun, siyah-beyazlıların Liverpool'un file bekçisi Loris Karius'u istediğini yazdı.
Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
Arsenalli Ospina ve yine Liverpool kalecisi Simon Mignolet ile daha önce görüşmelerde bulunan Kartal'ın hedefinde 25 yaşındaki Alman file bekçisinin olduğu ileri sürüldü.
Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finalinde R. Madrid'e 3-1 yenildiği maç sonrası yediği goller nedeniyle eleştirilen Karius, yeni sezon hazırlıklarında da adından söz ettirmişti.
Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
Liverpool'un Tranmere ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da hatalı goller yiyen file bekçisinin yerine Roma'dan 75 milyon euro'ya Brezilyalı Alisson gelmişti.
Beşiktaş Liverpool'un kalecisi Loris Karius ile temasa geçti!
Bu arada Karius, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 33 resmi maçta oynadı.