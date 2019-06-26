Beşiktaş'ta Mangala sürprizi

Siyah beyazlıların yakından ilgilendiği Ömer Toprak'ın Borussia Dortmund'da kalacağını açıklamasının ardından Beşiktaş yönetimi Manchester City'nin forveti Mangala için düğmeye bastı.
26 Haziran 2019 Çarşamba 07:58
Güncelleme: 26.06.2019 07:58
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Siyah-beyazlılarda stoper adaylarına bir yenisi daha eklendi.
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Beşikaş'ta bu bölge için ilk aday Ömer Toprak'tı ama gurbetçi isim Dortmund'da kalmayı tercih etti.
Daha sonra İngiltere'den Ben Gibson'a yönelen siyah beyazlılar, bu transferde de Burnley'in kiralama teklifine sıcak bakmamasına takıldı.
Tüm bu gelişmeler sonrasında Beşiktaş gözünü Manchester City'den Mangala'ya çevirdi.
City'de forma giyme şansı azalan ve 8 ay sahalardan uzak kalan 28 yaşındaki Fransız stoper için yönetim, tecrübeli oyuncunun yeniden kendini ispatlama şansını pozitif yönde kullanabileceğine inanıyor.
İngiliz ekibi 1 senelik daha anlaşması bulunan olan Fransız yıldız stoper için 4 milyon euro talep ederken, Beşiktaş ise 2 milyon Euro'ya işi bitirmek istiyor. Mangala için Avcı'nın da olumlu rapor sunduğu öğrenildi.