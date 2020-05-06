Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!
Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer girişimlerine başladı. Siyah-beyazlılar gelecek sezon kalesini emanet edeceği ismi buldu. İşte Beşiktaş'ın yeni 1 numarası ve son transfer gelişmeler...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37
Güncelleme: 06.05.2020 06:37
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Beşiktaş'ta Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına hız verildi.
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Siyah-beyazlılarda Fabri ve Volkan Babacan gibi isimlerin isimleri transferde geçerken, Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine harekete geçti.
ÇEBİ'DEN TRANSFER TELEFONU
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin, Ç. Rize Başkanı Kartal'ı arayarak genç file bekçisini resmen istediği ifade edildi. Çebi, Gökhan Akkan için en fazla 1 milyon euro ve yanında iki de A takım oyuncusu verebileceğini söyledi.
Siyah-beyazlılarda transfer harekatının rotası 1 numaraya çevrildi... Alman file bekçisi LorisKarius'un takımdan ayrılması üzerine Beşiktaş yönetimi, ÇaykurRizespor'un kapısını çaldı ve 25 yaşındaki kaleci GökhanAkkan'ı istedi.