Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!

ÇEBİ'DEN TRANSFER TELEFONU

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin, Ç. Rize Başkanı Kartal'ı arayarak genç file bekçisini resmen istediği ifade edildi. Çebi, Gökhan Akkan için en fazla 1 milyon euro ve yanında iki de A takım oyuncusu verebileceğini söyledi.