Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!

Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından kaleci arayışları hız kazandı. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer girişimlerine başladı. Siyah-beyazlılar gelecek sezon kalesini emanet edeceği ismi buldu. İşte Beşiktaş'ın yeni 1 numarası ve son transfer gelişmeler...
6 Mayıs 2020 Çarşamba 06:37 Güncelleme: 06.05.2020 06:37
Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!

Beşiktaş'ta Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına hız verildi.

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Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!

Siyah-beyazlılarda Fabri ve Volkan Babacan gibi isimlerin isimleri transferde geçerken, Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi.

Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın isteği üzerine harekete geçti.

Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!

ÇEBİ'DEN TRANSFER TELEFONU

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin, Ç. Rize Başkanı Kartal'ı arayarak genç file bekçisini resmen istediği ifade edildi. Çebi, Gökhan Akkan için en fazla 1 milyon euro ve yanında iki de A takım oyuncusu verebileceğini söyledi.

Beşiktaş'ta Karius'un yerine Süper Lig'in yıldızı!

Siyah-beyazlılarda transfer harekatının rotası 1 numaraya çevrildi... Alman file bekçisi Loris Karius'un takımdan ayrılması üzerine Beşiktaş yönetimi, Çaykur Rizespor'un kapısını çaldı ve 25 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan'ı istedi.

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