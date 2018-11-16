Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku! - Galeri - Fotomaç
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

    Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın geleceği merak konusu
    16 Kasım 2018 Cuma, 12:50:09 Güncelleme: 12:52:21
    Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku!

    Trabzonspor'da Malatyaspor hezimeti sonrası kadro dışı kalan ve devre arasında ayrılması kesin gözle bakılan Burak Yılmaz'a bir kötü haber daha geldi.

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    Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku!

    Bir süredir yönetimin aleyhinde protestolarda bulunan taraftarların, Sivasspor maçında daha yüksek sesle Fikret Orman ve ekibine tepki göstermesinin de payı büyük.

    Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku!

    Yönetim, Burak Yılmaz'ı istemeyen taraftarı kızdırmamak ve daha fazla tepki almamak için golcü oyuncunun transferinden vazgeçti.

    Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku!

    Bir başka önemli etken ise yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti.

    Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku!

    Trabzonspor'dan yılda 3,5 milyon avro kazanan golcü futbolcunun maliyeti, hâlihazırda ekonomik kriz yaşayan, Tolgay Arslan'ı kadro dışı bırakan, Babel'le de anlaşamayan yönetimi zora soktu.

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