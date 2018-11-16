Beşiktaşta Burak Yılmaz şoku!

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın geleceği merak konusu
16 Kasım 2018 Cuma, 12:50:09
Güncelleme: 12:52:21
Trabzonspor'da Malatyaspor hezimeti sonrası kadro dışı kalan ve devre arasında ayrılması kesin gözle bakılan Burak Yılmaz'a bir kötü haber daha geldi.
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Bir süredir yönetimin aleyhinde protestolarda bulunan taraftarların, Sivasspor maçında daha yüksek sesle Fikret Orman ve ekibine tepki göstermesinin de payı büyük.
Yönetim, Burak Yılmaz'ı istemeyen taraftarı kızdırmamak ve daha fazla tepki almamak için golcü oyuncunun transferinden vazgeçti.
Bir başka önemli etken ise yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti.
Trabzonspor'dan yılda 3,5 milyon avro kazanan golcü futbolcunun maliyeti, hâlihazırda ekonomik kriz yaşayan, Tolgay Arslan'ı kadro dışı bırakan, Babel'le de anlaşamayan yönetimi zora soktu.