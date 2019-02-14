Beşiktaş'ta bir devir sona erdi! - Fotomaç
14 Şubat 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Gelecek sezondan itibaren ekonomik olarak küçüleceklerini açıklayan Fikret Orman, yeni yapılacak kontratlarda tüm bonusları kaldıracak.

14 Şubat 2019 Perşembe 10:51
Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ekonomik açıdan düze çıkmak için daralmaya gitmeleri gerektiğini sık sık dile getirirken yönetim, konuyla igili çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda sezon başında 49 milyon Euro'ya çektiği maaş yükünü, 30 milyon Euro'da sabitlemeyi planlıyor.

Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için gelecek sezondan itibaren yeni transferler ve sözleşme uzatılacak isimlerle sadece net maaş üzerinden anlaşma yapılacak.

Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!
Beşiktaş'ta bir devir sona erdi!

Ayrıca gençleştirme politikası kapsamında yüksek maaşlı yıldızlar yerine maliyeti düşük, gelecek vadeden isimlerin kadroya katılması için çalışmalara ağırlık verilecek.

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