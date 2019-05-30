Beşiktaş'ta Andre Schürrle sürprizi - Fotomaç
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Andre Schürrle sürprizi

Beşiktaş yönetimi, kanatlardaki eksikliğini geçen sene Fulham'da kiralık olarak görev yapan 29 yaşındaki Alman futbolcu Andre Schürrle'yi alarak gidermek istiyor. Kara Kartal'ın teknik direktör konusunun neticeye bağlanmasının ardından harekete geçmesi bekleniyor.
30 Mayıs 2019 Perşembe 07:30 Güncelleme: 30.05.2019 09:22
Beşiktaş'ta Andre Schürrle sürprizi

Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta Andre Schürrle sürprizi

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde direkt mücadele etmeye hak kazanan Beşiktaş'ta ana gündem transfer.

Beşiktaş'ta Andre Schürrle sürprizi

Başkan Orman'ın "Bütçede tasarrufa gideceğiz" açıklamasının ardından yönetim, genç futbolcuları mercek altına alırken bonservisi elinde veya kiralık isimler de kurmayların radarında.

Beşiktaş'ta Andre Schürrle sürprizi

Devre arasında takımdan ayrılıp Fulham'ın yolunu tutan ve yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Babel'in yerini dolduramayan siyah-beyazlılar, flaş bir ismi yeniden gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Andre Schürrle sürprizi

Beşiktaşlı yöneticiler, geride kalan sezonda yine Fulham'da kiralık olarak oynayan Andre Schürrle için girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

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