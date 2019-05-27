Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son

Beşiktaş'ta dün flaş bir gelişme vardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık oynattığı Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Torino'dan aldı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





