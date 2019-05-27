Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son
Beşiktaş'ta dün flaş bir gelişme vardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık oynattığı Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Torino'dan aldı.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:47
Sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Adem Ljajic'te mutlu son...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta kısa sürede beklentileri karşılayan ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Sırp futbolcu, 3 sezon daha siyahbeyazlı formayı giyecek.
Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullandığını İtalyan ekibine iletti.
Kartal'ın bu transfer için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Bu sezon taraftarların da sevgilisi haline gelen Ljajic de 3 senelik sözleşmeye imza atacak.