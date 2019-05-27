Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son - Fotomaç
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son

Beşiktaş'ta dün flaş bir gelişme vardı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kiralık oynattığı Sırp yıldızın bonservisini 6.5 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Torino'dan aldı.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:47
Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son

Sezon başında İtalyan ekibi Torino'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Adem Ljajic'te mutlu son...

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son

Beşiktaş'ta kısa sürede beklentileri karşılayan ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Sırp futbolcu, 3 sezon daha siyahbeyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son

Beşiktaş Yönetimi, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonunu kullandığını İtalyan ekibine iletti.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son

Kartal'ın bu transfer için Torino'ya 6.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic için mutlu son

Bu sezon taraftarların da sevgilisi haline gelen Ljajic de 3 senelik sözleşmeye imza atacak.

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