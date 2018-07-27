Beşiktaşlı Domagoj Vidaya Çinden talip var! - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    GALERİ

    Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Çin'den talip var!

    27 Temmuz 2018 Cuma, 00:29:44
    Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Çin'den talip var!
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    • 10
    Beşiktaşlı Domagoj Vidaya Çinden talip var!

    Beşiktaş yaşadığı ekonomik sıkıntıyı Vida transferiyle aşmak ve elini rahatlatmak istiyor.

    Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Çin'den talip var!
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    • 10
    Beşiktaşlı Domagoj Vidaya Çinden talip var!

    2018 Dünya Kupası'nda Fransa'ya finalde kaybeden Hırvatistan'ın, savunmadaki en önemli oyuncusu olmayı başaran 29 yaşındaki stoper için Liverpool'dan gelen 20 milyon Euro'luk rakam Başkan Fikret Orman tarafından beğenilmemişti.

    Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Çin'den talip var!
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    • 10
    Beşiktaşlı Domagoj Vidaya Çinden talip var!

    Vida için 25 milyon Euro üst sınır koyan Orman'ı sevindirecek haber Uzak Doğu'dan geldi...

    Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Çin'den talip var!
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    Beşiktaşlı Domagoj Vidaya Çinden talip var!

    Dünya Kupası'nda tecrübeli ismi yakın takibe alan Çinli bir kulüp Beşiktaş'a haber gönderdi.

    Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Çin'den talip var!
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    Beşiktaşlı Domagoj Vidaya Çinden talip var!

    Siyah-beyazlılardan oyuncunun transferi konusunda görüşme talep ettikleri bildirildi.

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