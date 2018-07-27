Beşiktaş Stabaekten Hugo Vetlesen’i almak istiyor - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
27 Temmuz 2018 Cuma, 00:09:36
Güncelleme: 00:10:22
Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
İki yıldır 10 numaralı pozisyonu Talisca ile dolduran siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın Çin'e gitmesiyle bu mevkiye oyuncu aramaya başlamıştı.
Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
Beşiktaş'ın rotasını sürpriz bir biçimde kuzeye çevirdiği ortaya çıktı.
Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
Norveç 1. Lig ekibi Stabaek'te forma giyen 29 Şubat 2000 doğumlu futbolcu Hugo Vetlesen'in radara takıldığı öğrenildi. 1.
Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
75 boyundaki Belçikalı futbolcunun makul bir fiyata transfer edilebileceği bildirildi.
Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
Futbola Stabaek altyapısında başlayan Vetlesen, artık A takımda düzenli şekilde forma giyiyor.