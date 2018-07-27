Beşiktaş Stabaekten Hugo Vetlesen’i almak istiyor - Galeri - Fotomaç
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor

    27 Temmuz 2018 Cuma, 00:09:36 Güncelleme: 00:10:22
    Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
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    • 9
    Beşiktaş Stabaekten Hugo Vetlesen’i almak istiyor

    İki yıldır 10 numaralı pozisyonu Talisca ile dolduran siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın Çin'e gitmesiyle bu mevkiye oyuncu aramaya başlamıştı.

    Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
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    • 9
    Beşiktaş Stabaekten Hugo Vetlesen’i almak istiyor

    Beşiktaş'ın rotasını sürpriz bir biçimde kuzeye çevirdiği ortaya çıktı.

    Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
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    • 9
    Beşiktaş Stabaekten Hugo Vetlesen’i almak istiyor

    Norveç 1. Lig ekibi Stabaek'te forma giyen 29 Şubat 2000 doğumlu futbolcu Hugo Vetlesen'in radara takıldığı öğrenildi. 1.

    Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
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    Beşiktaş Stabaekten Hugo Vetlesen’i almak istiyor

    75 boyundaki Belçikalı futbolcunun makul bir fiyata transfer edilebileceği bildirildi.

    Beşiktaş Stabaek'ten Hugo Vetlesen’i almak istiyor
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    • 9
    Beşiktaş Stabaekten Hugo Vetlesen’i almak istiyor

    Futbola Stabaek altyapısında başlayan Vetlesen, artık A takımda düzenli şekilde forma giyiyor.

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