Gökhan Gönül Avrupa kupalarındaki ilk golünü B36 Torshavna attı - Galeri - Fotomaç
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Gökhan Gönül Avrupa kupalarındaki ilk golünü B36 Torshavn'a attı
26 Temmuz 2018 Perşembe, 22:19:22
Güncelleme: 22:31:37
Gökhan Gönül Avrupa kupalarındaki ilk golünü B36 Torshavn'a attı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi, 2. ön eleme turu ilk maçında Foreo Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile deplasmanda karşıya geldi.
Gökhan Gönül Avrupa kupalarındaki ilk golünü B36 Torshavn'a attı
İlk düdükle birlikte rakibini kendi yarı sahasına hapseden siyah-beyazlılar, ilk yarıyı Jeremain Lens (8') ve Gökhan Gönül'ün golleriyle (26') rakibi karşısında 2-0 önde tamamladı.
GÖKHAN GÖNÜL AVRUPA'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gökhan Gönül, B36 Torshavn karşısında Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.
Gökhan Gönül Avrupa kupalarındaki ilk golünü B36 Torshavn'a attı
Avrupa kupalarındaki 67. maçına çıkan 33 yaşındaki yıldız, Lens'in kornerden ceza sahasına ortaladığı topa kale sahası üzerinde yaptığı dokunuşla fileleri havalandırdı.
Gökhan Gönül Avrupa kupalarındaki ilk golünü B36 Torshavn'a attı
Gökhan Gönül Avrupa kupalarında 30 Avrupa Ligi, 20 Şampiyonlar Ligi, 11 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 Avrupa Ligi elemesi maçında forma giydi.