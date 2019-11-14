Beşiktaş'ın yıldızı İngiltere yolcusu!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan toplamayı başardı. Beşiktaş yükselişe geçse de Abdullah Avcı kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyor. Avcı, ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi. Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan oyuncular da belli olurken, uzun süredir siyah-beyazlı formayı giyen yıldız futbolcuya İngiltere'den tam 4 takım talip oldu.

14 Kasım 2019 Perşembe 08:58 Güncelleme: 14.11.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





