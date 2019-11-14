Beşiktaş'ın yıldızı İngiltere yolcusu!

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçmeyi başardı. Siyah-beyazlılar ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlikle 13 puan toplamayı başardı. Beşiktaş yükselişe geçse de Abdullah Avcı kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyor. Avcı, ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız verdi. Beşiktaş'ta yolların ayrılması planlanan oyuncular da belli olurken, uzun süredir siyah-beyazlı formayı giyen yıldız futbolcuya İngiltere'den tam 4 takım talip oldu.
14 Kasım 2019 Perşembe 08:58
Güncelleme: 14.11.2019 08:58
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Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ta, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor...
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Sezona kötü başlayan siyah-beyazlılar daha sonra kritik maçlarda aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti.
Elindeki kadronun yetersiz olduğunu düşünen tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, ara transfer döneminde takıma kritik dokunuşlar yapacak.
Beşiktaş'ta birçok mevki için oyuncu izlenirken, beklenmedik ayrılıklar da gerçekleşecek.
VIDA'NIN TALİPLERİ ARTIYOR
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida paylaşılamıyor... İngiliz kulüplerinden NorwichCity ve West Ham'dan sonra Newcastle ve Brighton'un da Vida için teklif yapacağı öğrenildi.