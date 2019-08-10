Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Beşiktaş son hazırlık maçına çıkıyor. Lige moralli başlamak isteyen Kara Kartal, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.İşte siyah-beyazlıların sahaya çıkması beklenen kadro...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:52 Güncelleme: 10.08.2019 11:52
Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında bugün karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.

Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş'ın Panathinaikos 11'i belli oldu

Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

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