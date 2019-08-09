Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı!

Yeni oluşturmak istedikleri sistem üzerinde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Avcı, "Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Değişimler kolay olmuyor. Bir sistem üzerinden gitmiyoruz. Oyuna nasıl başlayacağız, nasıl bitireceğiz, rakipler bizi nasıl karşılayacak bunlara çalışıyoruz. Topa nasıl sahip olacağız, kimle olacağız bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. Mesafe kat etmemiz gereken yerler var. Oyuncu grubu, yapmak istediklerime alışmak için efor sarf ediyor. Bire bir görüşmede, saha içinde bunun için çaba sarf ediyorlar. Umarım bunların karşılığını alacağız" diye konuştu.