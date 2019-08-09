Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı!
Abdullah Avcı, "Bazı sistemlere geçiş yapmadık. Sistem değişikliğinden bahsettim. 4-3-3 kullanmaya çalıştım. Bazı tespitler yaptım. Buraya kesin düşüncelere gelmedim. Hadi bu sistemle çıkıyoruz demek doğru olmaz, çok tekrar gerekli. 4-3-3 çıkarsın ama içerisinde 7-8 opsiyon vardır" dedi.
Yeni oluşturmak istedikleri sistem üzerinde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Avcı, "Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Değişimler kolay olmuyor. Bir sistem üzerinden gitmiyoruz. Oyuna nasıl başlayacağız, nasıl bitireceğiz, rakipler bizi nasıl karşılayacak bunlara çalışıyoruz. Topa nasıl sahip olacağız, kimle olacağız bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. Mesafe kat etmemiz gereken yerler var. Oyuncu grubu, yapmak istediklerime alışmak için efor sarf ediyor. Bire bir görüşmede, saha içinde bunun için çaba sarf ediyorlar. Umarım bunların karşılığını alacağız" diye konuştu.
"PAZARTESİ GÜNÜ BURAK, KARIUS VE ROCO HARİÇ TAM TAKIM OLACAĞIZ"
Sakatlıklar konusunda kamuoyuna yansıyan kadar abartılı bir durum olmadığını vurgulayan Avcı, "Gökhan'ın müsabakada eli çatladı. Burak'ın müsabakada ayağı sakatlandı. Atiba'nın kasıt sakatlığı var. Medel'de Copa America'da oynadı. Atiba, Pazartesi takım idmanında bizimle olacak. Medel'in maç sayısı çok fazlasıydı. Medel, son maçta oynamak istedi, ben oynatmadım. Medel ile ilgili de problem yok.
Dorukhan'ın son mili takım maçında bir sakatlığı oldu. Bizle çalışmalara başlamıştı ve Pazartesi günü o da takımla birlikte olacak. Roco'da iki hafta sonra takıma katılacak. Müsabakada olan sakatlıkla ilgili benim yapacağım bir şey yok. Her türlü imkandan faydalanıyoruz. Burak, Karius ve Roco hariç Pazartesi tam takım olacağız" açıklamasını yaptı.