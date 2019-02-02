Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu! - Fotomaç
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Beşiktaş'ın Antalya maçı kadrosu belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 14:35:41
Güncelleme: 14:45:25
Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da 21 kişilik kadroya aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı Antalya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: