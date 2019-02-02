Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu! - Fotomaç
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu belli oldu.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 14:35:41 Güncelleme: 14:45:25
Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Shinji Kagawa'yı da 21 kişilik kadroya aldı.

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Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Kart cezalıları Burak Yılmaz ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin bulunmadığı Antalya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Loris Karius

Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Utku Yuvakuran

Beşiktaşın Antalya maçı kadrosu belli oldu!

Ersin Destanoğlu

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