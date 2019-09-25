Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...
Beşiktaş, başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılarda 2012 yılından itibaren başkanlık görevini sürdüren Fikret Orman, yaptığı basın toplantısıyla görevini sonlandırdığını açıkladı. Beşiktaş'ta başkan adayları da yavaş yavaş belli olurken, kulübün borçları gün yüzüne çıktı ve UEFA'dan men tehlikesi doğdu...
25 Eylül 2019 Çarşamba 09:44
Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı.
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Bugün yapılacak divan kurulu toplantısından sonra Başkan'ın görevini Divan Kurulu Başkan'ı Tevfik Yamantürk'e devretmesi bekleniyor.
Peki yeni gelecek yönetimi neler bekliyor...
Belediye'ye borç 22 milyon TL
Siyah-Beyazlılar'ın Beşiktaş Belediyesi'ne 17 milyon TL Ecrimisil ve 4 milyon TL faiz olmak üzere 22 milyon TL borcu bulunuyor.
Yasal işlemler başlatıldığı borç içerisinde kulübün Belediye'den kiraladığı Çilekli Tesisleri, BJK Koleji, Akatlar Tesisleri ve Fulya Tesisleri'nin bir kısmını kapsayan; temizlik, emlak ve kira bedelleri bulunuyor.