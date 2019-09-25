Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...

Beşiktaş, başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılarda 2012 yılından itibaren başkanlık görevini sürdüren Fikret Orman, yaptığı basın toplantısıyla görevini sonlandırdığını açıkladı. Beşiktaş'ta başkan adayları da yavaş yavaş belli olurken, kulübün borçları gün yüzüne çıktı ve UEFA'dan men tehlikesi doğdu...
25 Eylül 2019 Çarşamba 09:44
Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın istifasının ardından tehlike çanları çalmaya başladı.

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Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...

Bugün yapılacak divan kurulu toplantısından sonra Başkan'ın görevini Divan Kurulu Başkan'ı Tevfik Yamantürk'e devretmesi bekleniyor.

Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...

Peki yeni gelecek yönetimi neler bekliyor...

Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...

Belediye'ye borç 22 milyon TL
Siyah-Beyazlılar'ın Beşiktaş Belediyesi'ne 17 milyon TL Ecrimisil ve 4 milyon TL faiz olmak üzere 22 milyon TL borcu bulunuyor.

Beşiktaş'a UEFA şoku! Men edilecek...

Yasal işlemler başlatıldığı borç içerisinde kulübün Belediye'den kiraladığı Çilekli Tesisleri, BJK Koleji, Akatlar Tesisleri ve Fulya Tesisleri'nin bir kısmını kapsayan; temizlik, emlak ve kira bedelleri bulunuyor.

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