Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

Beşiktaş ile Başakşehir arasından oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maçta kendisini iten Ljajic'e kırmızı kart vermeyen ve ilk yarının son bölümünde çok tartışılacak bir pozisyonda VAR'a gitmeden son düdüğü çalan hakem Suat Arslanboğa ile ilgili Merkez Hakem Kurulu kararını verdi. İşte detaylar...
25 Eylül 2019 Çarşamba 08:20 Güncelleme: 25.09.2019 08:20
Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

Üst üste gelen "kural hatası" tartışmalarından sonra Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem Suat Arslanboğa'nın performansı haftaya damga vurdu.

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Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

Planlanan program çerçevesinde Süper Lig hakemleri ve yardımcıları kampa alındılar ve bir günlük eğitim seminerinden geçecekler.

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

MHK ve eğitimci Jaap Uilenberg'in özellikle son haftayı analiz etmesi bekleniyor.

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

MHK Başkanı Zekeriya Alp'in en titiz olduğu konu hakemin sahadaki otoritesini kaybetmesi.

Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

Suat Arslanboğa'nın siyah-beyazlı oyuncu Ljajic'in kendisine fiziki temasına kırmızı kart çıkarmaması, "uzun bir dinlendirme" cezasının habercisi oldu.

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