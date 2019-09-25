HaberlerGaleriBeşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi
Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi
Beşiktaş ile Başakşehir arasından oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maçta kendisini iten Ljajic'e kırmızı kart vermeyen ve ilk yarının son bölümünde çok tartışılacak bir pozisyonda VAR'a gitmeden son düdüğü çalan hakem Suat Arslanboğa ile ilgili Merkez Hakem Kurulu kararını verdi. İşte detaylar...
25 Eylül 2019 Çarşamba 08:20
Güncelleme: 25.09.2019 08:20
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Üst üste gelen "kural hatası" tartışmalarından sonra Beşiktaş-Başakşehir maçındaki hakem Suat Arslanboğa'nın performansı haftaya damga vurdu.
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Planlanan program çerçevesinde Süper Lig hakemleri ve yardımcıları kampa alındılar ve bir günlük eğitim seminerinden geçecekler.
MHK ve eğitimci Jaap Uilenberg'in özellikle son haftayı analiz etmesi bekleniyor.
MHK Başkanı Zekeriya Alp'in en titiz olduğu konu hakemin sahadaki otoritesini kaybetmesi.
Suat Arslanboğa'nın siyah-beyazlı oyuncu Ljajic'in kendisine fiziki temasına kırmızı kart çıkarmaması, "uzun bir dinlendirme" cezasının habercisi oldu.