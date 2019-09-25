Beşiktaş-Başakşehir maçına damga vuran Suat Arslanboğa ile ilgili karar verildi

Beşiktaş ile Başakşehir arasından oynanan ve 1-1 berabere sonuçlanan maçta kendisini iten Ljajic'e kırmızı kart vermeyen ve ilk yarının son bölümünde çok tartışılacak bir pozisyonda VAR'a gitmeden son düdüğü çalan hakem Suat Arslanboğa ile ilgili Merkez Hakem Kurulu kararını verdi. İşte detaylar...

25 Eylül 2019 Çarşamba 08:20 Güncelleme: 25.09.2019 08:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





