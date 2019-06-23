Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamıştı. Siyah-beyazlı takımda geleceği belirsiz olan Ricardo Qauresma'nın yerine bulunan alternatif isimle görüşmeler sürerken, transferde yeni bir rakip çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)