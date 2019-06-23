Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlamıştı. Siyah-beyazlı takımda geleceği belirsiz olan Ricardo Qauresma'nın yerine bulunan alternatif isimle görüşmeler sürerken, transferde yeni bir rakip çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
23 Haziran 2019 Pazar 09:57
Güncelleme: 23.06.2019 10:26
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Yeni sezon öncesi teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar yapan Beşiktaş'ın transfer listesi netleşiyor.
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Siyah-beyazlı takımda geleceği merak konusu olan Ricardo Quaresma'nın ayrılması beklenirken Portekizli yıldızın yerine düşünülen isim belli olmuştu.
Kanatlara takviye yapmak isteyen Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki Tyler Boyd için devreye girdi.
Ancak başkent ekibinde iyi bir performansa imza atan ABD'li futbolcunun tek talibi Beşiktaş değil.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre bonservisi Vitoria Guimaraes'te bulunan genç sol kanat ile MLS'ten bir takım da ilgileniyor.