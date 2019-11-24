Süper Lig'de son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken Beşiktaş, son olarak Konyaspor'u deplasmanda mağlup etmişti. Fransa basınından, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıracak dünya yıldızı iddiası geldi...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
24 Kasım 2019 Pazar 12:50
Güncelleme: 24.11.2019 12:50
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Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla zirveye doğru bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftalarda topladığı puanlarla 4. sıraya yerleşti.
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Son olarak İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takıma transfer müjdesi Fransa'dan geldi.
Fransız gazetesi, OlymqpiueMarsilya'da bu sezon düzenli forma şansı bulamayan ve 4 maçlık cezadan dönen Dimitri Payet'in takımdan gönderilmek istendiğini yazdı.
Tecrübeli futbolcuyla ilgilenen takımlar içerisinde Türk kulüplerinin olduğunu iddia eden gazete ayrıca Beşiktaş'ın adını vererek, siyah-beyazlıların orta saha oyuncusunu transfer etmek isteyen en ciddi kulüp olduğunu bildirdi.