Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş yükselişini Süper Lig'in 12'inci haftasında da devam ettirdi. Ligin son 6 haftasında aldığı 5 galibiyet 1 beraberlikle yükselişini sürdüren siyah-beyazlılara Konyaspor maçında glaibiyeti getiren golü 71'inci dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Bu skorla puanını 21'e çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla ligin 4'üncü sırasına yerleşti. Spor yazarları da bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
24 Kasım 2019 Pazar 08:32
Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - AVCI VE KRAL

Konyaspor mücadeleye golle başladı ama Karius'ın yaptığı haklı itirazdan sonra hakem Fırat Aydınus VAR'a giderek golü iptal etmesi maçın belki de kader anıydı.

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Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kendi sahasında oynamanın verdiği güvenle Konyaspor; oynadığı pozitif futbolla biraz daha öne çıktı. Beşiktaş zirveye yaklaşmak için oyuna büyük bir özveriyle ağırlığını koymak istedi. Fakat maalesef eldeki malzeme bu!

Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Teknik Direktör Abdullah Avcı önce rakibini durdurup sonra da vurmayı hedeflemişti. Avcı dün hedefini 12'den vurdu. Avcı kısıtlı kadroyla daha doğrusu kötü transferlere rağmen çok iyi iş çıkartıyor.

Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Orta sahadan Adem Ljajic takımın iyisi olarak görünmesine rağmen Elneny ile birlikte forvete hiç destek olmamaları Beşiktaş için büyük handikap. Hakkını verelim; Elneny sahada savaştı ama Ljajic bal yapmaz arı..

Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Orta saha; Burak Yılmaz'a bir az olsa yardımcı olabilseler Beşiktaş golü bulmak için 72 dakika beklemeyecekti. Burak golde klasını konuştururken Siyah-Beyazlı takımı zafere taşıyan isim oldu.

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