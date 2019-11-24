Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beşiktaş yükselişini Süper Lig'in 12'inci haftasında da devam ettirdi. Ligin son 6 haftasında aldığı 5 galibiyet 1 beraberlikle yükselişini sürdüren siyah-beyazlılara Konyaspor maçında glaibiyeti getiren golü 71'inci dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Bu skorla puanını 21'e çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla ligin 4'üncü sırasına yerleşti. Spor yazarları da bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

24 Kasım 2019 Pazar 08:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





