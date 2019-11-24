HaberlerGaleriSpor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Spor yazarları İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
Beşiktaş yükselişini Süper Lig'in 12'inci haftasında da devam ettirdi. Ligin son 6 haftasında aldığı 5 galibiyet 1 beraberlikle yükselişini sürdüren siyah-beyazlılara Konyaspor maçında glaibiyeti getiren golü 71'inci dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Bu skorla puanını 21'e çıkaran Beşiktaş, maç fazlasıyla ligin 4'üncü sırasına yerleşti. Spor yazarları da bu zorlu karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
24 Kasım 2019 Pazar 08:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
SİNAN VARDAR - AVCI VE KRAL
Konyaspor mücadeleye golle başladı ama Karius'ın yaptığı haklı itirazdan sonra hakem Fırat Aydınus VAR'a giderek golü iptal etmesi maçın belki de kader anıydı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kendi sahasında oynamanın verdiği güvenle Konyaspor; oynadığı pozitif futbolla biraz daha öne çıktı. Beşiktaş zirveye yaklaşmak için oyuna büyük bir özveriyle ağırlığını koymak istedi. Fakat maalesef eldeki malzeme bu!
Teknik Direktör Abdullah Avcı önce rakibini durdurup sonra da vurmayı hedeflemişti. Avcı dün hedefini 12'den vurdu. Avcı kısıtlı kadroyla daha doğrusu kötü transferlere rağmen çok iyi iş çıkartıyor.
Orta sahadan Adem Ljajic takımın iyisi olarak görünmesine rağmen Elneny ile birlikte forvete hiç destek olmamaları Beşiktaş için büyük handikap. Hakkını verelim; Elneny sahada savaştı ama Ljajic bal yapmaz arı..
Orta saha; Burak Yılmaz'a bir az olsa yardımcı olabilseler Beşiktaş golü bulmak için 72 dakika beklemeyecekti. Burak golde klasını konuştururken Siyah-Beyazlı takımı zafere taşıyan isim oldu.