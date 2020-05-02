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Beşiktaş yönetiminden Avrupa hamlesi! Futbolculara...

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok lige ara verilirken, bu durum futbol kulüplerini ekonomik enlamda büyük sıkıntıya soktu. Süper Lig devi Beşiktaş da bu krizden fazlasıyla etkilenirken, futbolcularına olan borçları nedeniyle Avrupa kupalarına katılamama riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak siyah-beyazlıların bu sorunu çözdüğü ve Avrupa'ya gitme konusunda önünde herhangi bir engelin kalmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

2 Mayıs 2020 Cumartesi 19:40 Güncelleme: 02.05.2020 19:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





