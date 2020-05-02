Beşiktaş yönetiminden Avrupa hamlesi! Futbolculara...
Corona virüsü salgını nedeniyle birçok lige ara verilirken, bu durum futbol kulüplerini ekonomik enlamda büyük sıkıntıya soktu. Süper Lig devi Beşiktaş da bu krizden fazlasıyla etkilenirken, futbolcularına olan borçları nedeniyle Avrupa kupalarına katılamama riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak siyah-beyazlıların bu sorunu çözdüğü ve Avrupa'ya gitme konusunda önünde herhangi bir engelin kalmadığı öğrenildi. İşte detaylar...
2 Mayıs 2020 Cumartesi 19:40
Güncelleme: 02.05.2020 19:40
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Dünya futbol ekonomisini sarsan corona virüsü salgını ülkemizde de birçok kulübü olumsuz etkilerken, Beşiktaş yönetiminden önemli bir adım geldi.
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Süper Lig'in ne zaman başlayacağının belli olmamasına rağmen saha içi antrenmanlarına start veren siyah-beyazlılarda yöntimin hamlesi yüzleri güldürdü.
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlı yönetim, önündeki en büyük sıkıntılardan biri olan futbolcu ödemelerinde önemli bir engeli aştı.
Beşiktaş yönetimi, futbolcuların alacaklarının önemli bir bölümünü öderken, bir kısmını da yeniden bir ödeme takvimine bağladı.
Böylece siyah-beyazlılar, UEFA organizasyonlarına katılım için gereken kriteri yerine getirmiş oldu.