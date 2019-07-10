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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan 10 transfer birden
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer suskunluğu sürüyor. Takımdan ayrılan oyuncuların yerlerinin dolması beklenirken, Abdullah Avcı'dan sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli teknik adam tam 10 ismi kadroya dahil etti işte o isimler...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15 Güncelleme: 10.07.2019 09:15
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"GENÇLİK AŞISINDA ÖNDEYİZ"
Takımın gençleştirilmesi konusunda önemli projeleri olduğunu belirten Avcı, Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı ile yaptığı sohbette "Türkiye'de gençlere önem verilmeli. Beşiktaş, A takımlarda gençlik aşısının öncüsü... Doğukan ve Güven gibi oyuncuların yükselen grafiği örnek oldu. Kampa aldığımız gençleri gözlemleyeceğim. Onları kazanmak için eksikliklerini kampta gidereceğiz. Altyapı hocalarından her gün bilgi alıyorum" dedi.
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