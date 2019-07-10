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Beşiktaş aradığı kanadı İngiltere'de buldu! Resmen açıkladılar
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına hız verildi. Şu ana kadar transferde sessiz kalan siyah-beyazlılar ile ilgili İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ricardo Quaresma ile Jeremain Lens ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, aradığı kanat oyuncusunu İngiltere'de buldu.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:49
Güncelleme: 10.07.2019 07:49
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Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevine Medipol Başakşehir ile başarılı bir sezon geçiren Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
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Geçtiğimiz sezon Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği etkili performansla siyah-beyazlı camianın büyük beğenisini kazanan Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadrosuna katan Kara Kartal, Ertaç Özbir ve Tyler Boyd transferlerinde de mutlu sona çok yakın.
Son olarak Bundesliga'da Hamburg forması giyen Lewis Holtby'i de İstanbul'a getiren siyah-beyazlılarda gündem kanat transferi...
Tecrübeli futbolcuları Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş ile ilgili Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Kara Kartal, Brentford'da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ollie Watkins'i gündemine aldı.