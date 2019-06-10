Beşiktaş Quaresma'nın veliahtını buldu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İlk transferini Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu Abdullah Avcı'ya teslim ederek yapan siyah-beyazlı ekipte gelecek sezon için birçok transfer yapılacak. Bekleneni veremeyen isimlerden olan Quaresma'da takım gönderilmesi beklenen isimlerden biri. Q7'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Beşiktaş yönetimi önlemini şimdiden aldı...
10 Haziran 2019 Pazartesi 23:20
Güncelleme: 10.06.2019 23:20
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Beşiktaş yeni sezon da takıma yapılacak takviyeler için temaslarını sürdürüyor.
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Süper Lig'i Başakşehir'in ardından 3. sırada bitiren siyah-beyazlı ekip gelecek sezona farklı bir kadro kurmak istiyor.
Gelecek sezon taraftarlarına mutlak şampiyonluk hediye etmek isteyen Beşiktaş yönetimi ilk transferini Abdullah Avcı ile yaptı.
Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük koltuğunu Abdullah Avcı ile dolduran Beşiktaş'ta yeni transferlere yer açmak için birçok isimle yollar ayrılırken gerekli mevkilere de takviyeler yapılacak.
Takıma beklenen katkıyı sağlayamayan ve gönderilmesi beklenen isimlerden biri de Ricardo Quaresma.