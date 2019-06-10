Beşiktaş Quaresma'nın veliahtını buldu!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. İlk transferini Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu Abdullah Avcı'ya teslim ederek yapan siyah-beyazlı ekipte gelecek sezon için birçok transfer yapılacak. Bekleneni veremeyen isimlerden olan Quaresma'da takım gönderilmesi beklenen isimlerden biri. Q7'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı Beşiktaş yönetimi önlemini şimdiden aldı...

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:20 Güncelleme: 10.06.2019 23:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





