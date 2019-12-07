Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Her iki takımın hedefi galibiyetken Kasımpaşa'dan iki isim için bu maç farklı bir anlam taşıyacak. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma ile yine Beşiktaş'ta hem futbolcu hem antrenör olarak görev yapan Tayfur Havutçu eski takımlarına karşı mücadele vericek. Zorlu karşılaşma öncesi Ricardo Quaresma şok bir karar aldı.
7 Aralık 2019 Cumartesi 19:07 Güncelleme: 07.12.2019 19:07
Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar!

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak olan mücadele'yi Arda Kardeşler yönetecek.

Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar!

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye iyice yaklaşan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı devirerek iyi gidişatını sürdürmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar!

Deplasman ekibi Kasımpaşa ise yeni teknik direktörü Tayfur Havutçu ile Beşiktaş maçından 3 puanla ayrılmak istiyor.

Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar!

Bazı maçlar gerek teknik adamlar, gerek futbolcular açısından farklı anlam taşıyabilir.

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