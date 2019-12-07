Beşiktaş maçı öncesi Quaresma'dan şok karar!

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Her iki takımın hedefi galibiyetken Kasımpaşa'dan iki isim için bu maç farklı bir anlam taşıyacak. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma ile yine Beşiktaş'ta hem futbolcu hem antrenör olarak görev yapan Tayfur Havutçu eski takımlarına karşı mücadele vericek. Zorlu karşılaşma öncesi Ricardo Quaresma şok bir karar aldı.

7 Aralık 2019 Cumartesi 19:07 Güncelleme: 07.12.2019 19:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





