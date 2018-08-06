Beşiktaş Dortmunddan Kagawanın peşinde

6 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:54:07
Güncelleme: 01:55:00
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Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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Anderson Talisca'dan doğan boşluğu kapatmak için 10 numaralı pozisyona kaliteli bir oyuncu arayan Beşiktaş'ta hedef: Shinji Kagawa...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ihtiyaçları olduğunu bildirdiği 10 numaralı mevki için ön plana çıkan Japon yıldızın bonservisi alınmak isteniyor.
Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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Çin'den sonra Japonya'ya da açılmak isteyen Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuyu reklam yüzü de yapmayı amaçlıyor.
Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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İdareciler, 2020'ye kadar kontratı bulunan oyuncu için kısa süre içinde temaslara başlayacak.
Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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Dünya futboluna adını Borussia Dortmund'da duyuran Japon futbolcu, kariyerine Miyagi Jugend'de başladı. 2006'da Cerezo Osaka'ya, 2010'da Alman devi Dortmund'a geçen yıldız orta saha, 2012'de ManU'ya 16 milyon euro'ya transfer olmuştu.