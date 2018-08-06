Beşiktaş Dortmunddan Kagawanın peşinde - Galeri - Fotomaç
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde

    6 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:54:07 Güncelleme: 01:55:00
    Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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    Beşiktaş Dortmunddan Kagawanın peşinde

    Anderson Talisca'dan doğan boşluğu kapatmak için 10 numaralı pozisyona kaliteli bir oyuncu arayan Beşiktaş'ta hedef: Shinji Kagawa...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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    Beşiktaş Dortmunddan Kagawanın peşinde

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ihtiyaçları olduğunu bildirdiği 10 numaralı mevki için ön plana çıkan Japon yıldızın bonservisi alınmak isteniyor.

    Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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    Beşiktaş Dortmunddan Kagawanın peşinde

    Çin'den sonra Japonya'ya da açılmak isteyen Beşiktaş, 29 yaşındaki futbolcuyu reklam yüzü de yapmayı amaçlıyor.

    Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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    Beşiktaş Dortmunddan Kagawanın peşinde

    İdareciler, 2020'ye kadar kontratı bulunan oyuncu için kısa süre içinde temaslara başlayacak.

    Beşiktaş Dortmund'dan Kagawa'nın peşinde
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    Beşiktaş Dortmunddan Kagawanın peşinde

    Dünya futboluna adını Borussia Dortmund'da duyuran Japon futbolcu, kariyerine Miyagi Jugend'de başladı. 2006'da Cerezo Osaka'ya, 2010'da Alman devi Dortmund'a geçen yıldız orta saha, 2012'de ManU'ya 16 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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