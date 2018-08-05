Beşiktaş almadı Bayern Münih kaptı!

Altyapıdan Sorumlu Yönetici Metin Albayrak'ın, ekibiyle birlikte keşfettiği yeteneklerden biri olan Larin için bazı yöneticiler, "Eğer geçtiğimiz devre arasında transfer etmeseydik, biz Larin'i bir daha alamazdık. Zaten yetenekli oyuncuları tüm Dünya takip edebiliyor. Önemli olan bir oyuncuyu zamanında alabilmek" yorumunda bulundukları bildirildi.