Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son günlerde gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Öte yandan ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız veren Avcı ve ekibi yeni yönetim ile transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma katılacak isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayırmayı planlayan Kartal'da liste kabarık. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi.