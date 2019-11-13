Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son günlerde gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Öte yandan ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız veren Avcı ve ekibi yeni yönetim ile transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma katılacak isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayırmayı planlayan Kartal'da liste kabarık. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 07:29
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bir çok oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlılar, ilk olarak santrfor transferine yoğunlaşmış durumda.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Beşiktaş Ocak tranfer dönemi için harekete geçildi.

Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

Kartal'da santrafor mevkii için gündeme gelen isimlerin başında da Viktoria Plzen'de forma giyen Michael Krmencik geliyor.

Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

26 yaşındaki tecrübeli oyuncu son 5 sezondur Çekya ekibinde görev yapıyor. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yapan 1.91 boyundaki forvet Krmencik, rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı.

Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık

AVCI DA SICAK YAKLAŞIYOR
Krmencik'in bu performansı siyah-beyazlıların dikkatini çekerken, Beşiktaş scout ekibi de Çek golcüyü izleme kararı aldı.

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