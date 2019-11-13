Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş son günlerde gösterdiği performansla taraftarından tam not aldı. Siyah-Beyazlılar ligdeki son 5 maçında hiç mağlubiyet almazken 13 puan toplamayı başardı. Öte yandan ara transfer çalışmalarına da şimdiden hız veren Avcı ve ekibi yeni yönetim ile transfer çalışmalarına hız verdi. Takıma katılacak isimlerin yanında birçok isimle de yollarını ayırmayı planlayan Kartal'da liste kabarık. İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi.
13 Kasım 2019 Çarşamba 07:29
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Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda bir çok oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlılar, ilk olarak santrfor transferine yoğunlaşmış durumda.
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Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Son haftalardaki yükselişini sürdürmek isteyen Beşiktaş Ocak tranfer dönemi için harekete geçildi.
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
Kartal'da santrafor mevkii için gündeme gelen isimlerin başında da Viktoria Plzen'de forma giyen Michael Krmencik geliyor.
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
26 yaşındaki tecrübeli oyuncu son 5 sezondur Çekya ekibinde görev yapıyor. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev yapan 1.91 boyundaki forvet Krmencik, rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başardı.
Beşiktaş bombaları patlatıyor! 1 transfer 5 ayrılık
AVCI DA SICAK YAKLAŞIYOR Krmencik'in bu performansı siyah-beyazlıların dikkatini çekerken, Beşiktaş scout ekibi de Çek golcüyü izleme kararı aldı.