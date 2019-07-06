Beşiktaş aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Larin ve Mustafa Pekdemek'in takımdan ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a alternatif olarak takıma bir forvet daha katma planları yapan Kara Kartal aradığı golcüyü buldu. Beşiktaş, Japonların Tsubasa lakaplı golcü futbolcusunu gündemine aldı. İşte ayrıntılar...

6 Temmuz 2019 Cumartesi 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





