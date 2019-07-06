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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Larin ve Mustafa Pekdemek'in takımdan ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a alternatif olarak takıma bir forvet daha katma planları yapan Kara Kartal aradığı golcüyü buldu. Beşiktaş, Japonların Tsubasa lakaplı golcü futbolcusunu gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 14:51
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ARSENAL KAMPINA KATILDI
Geçen sezon Bundesliga'da Hannover 96 forması giyen ve 28 maça çıkan Asano, sakatlıklar nedeniyle 13 maçta oynayabildi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
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