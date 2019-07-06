Beşiktaş aradığı golcüyü buldu - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde sessiz kalan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Larin ve Mustafa Pekdemek'in takımdan ayrılmasının ardından Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'a alternatif olarak takıma bir forvet daha katma planları yapan Kara Kartal aradığı golcüyü buldu. Beşiktaş, Japonların Tsubasa lakaplı golcü futbolcusunu gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
6 Temmuz 2019 Cumartesi 14:51
Beşiktaş aradığı golcüyü buldu

Forvete takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Arsenal'in Tsubasa lakaplı Japon futbolcusunu gündeme aldı.

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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu

Shinji Kagawa'nın yarattığı sinerjinin kulübün Uzakdoğu'ya açılma projesine olumlu etkiler yapması üzerine Asyalı futbolcu pazarına yönelen Kartal, Asano transferini bitirmek istiyor.

Beşiktaş aradığı golcüyü buldu

2016'dan beri İngiliz devinin formasını giyen ancak her sezon bir başka takıma kiralanan 24 yaşındaki Asano, sözleşmesinin son senesine girdiği için satış listesinde…

Beşiktaş aradığı golcüyü buldu

ARSENAL KAMPINA KATILDI

Geçen sezon Bundesliga'da Hannover 96 forması giyen ve 28 maça çıkan Asano, sakatlıklar nedeniyle 13 maçta oynayabildi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Beşiktaş aradığı golcüyü buldu

Hannover küme düşünce futbolcunun 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı. Almanya'da beklenen patlamayı yapamayan Japon forvet, Unai Emery tarafından Arsenal'ın yaz kampı kadrosuna alındı.

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