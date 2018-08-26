Beşiktaş Adem Ljajicin peşinde!

Adem Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan; "Beşiktaş Kulübü'nden yarın haber bekliyoruz. Ljajic ile ilgilenen Beşiktaş dışında 3 kulüp daha var. Adem şu an Torino oyuncusu. Haber gelirse memnuniyetle oturur, konuşuruz. Diğer takımlarla olan görüşmelere Avrupa'daki ortaklarım bakıyor. Ne olacağına bakacağız, yarın her şey netleşir." açıklamalarında bulundu. (haber1903)