Beşiktaş Adem Ljajicin peşinde!

26 Ağustos 2018 Pazar, 12:08:35
Güncelleme: 12:47:20
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Beşiktaş Adem Ljajic'in peşinde!
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Talisca'nın ayrılışı sonrasında 10 numara mevkiini doldurmakta zorlanan Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ismi gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş Adem Ljajic'in peşinde!
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Takvim'in haberine göre; Torino Başkanı Urbano Cairo, Beşiktaş'ın bu oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İtalyan basını da Ljacic için Beşiktaş'ın kiralık teklif yaptığını yazarak, "Beşiktaş 10 milyon satın alma opsiyonu belirlemek istiyor" dedi.
Beşiktaş Adem Ljajic'in peşinde!
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İtalyan kulübünün kiralama teklifine sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonunun 15 milyon Euro olmasını istediği de vurgulandı. Bu arada Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğu ve gelecek cevaba göre hareket edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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Beşiktaş Adem Ljajic'in peşinde!
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Adem Ljajic'in menajeri Mirsad Türkcan; "Beşiktaş Kulübü'nden yarın haber bekliyoruz. Ljajic ile ilgilenen Beşiktaş dışında 3 kulüp daha var. Adem şu an Torino oyuncusu. Haber gelirse memnuniyetle oturur, konuşuruz. Diğer takımlarla olan görüşmelere Avrupa'daki ortaklarım bakıyor. Ne olacağına bakacağız, yarın her şey netleşir." açıklamalarında bulundu. (haber1903)
Beşiktaş Adem Ljajic'in peşinde!
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ADEM LJAJIC KİMDİR?
Futbolculuk kariyerine Partizan altyapısında başlayan Ljajic, 19 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa ekibinde gösterdiği başarılı performans ile 10,8 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya geçiş yapan Sırp futbolcu, 2015/16 sezonunu Inter'de kiralık geçirdikten sonra kulübüne döner dönmez 8,1 milyon Euro karşılığında Torino'ya satıldı. Geçtiğimiz sezon Torino forması ile 28 maça çıkan Ljajic, 6 gol 13 asist katkısında bulundu.