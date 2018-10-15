CAZİP TEKLİF YAPILDI

Ryan Babel'in menajerinin yaptığı bu teklife Beşiktaş'ın yanıtı ise "Zamanı gelince konuşuruz" oldu. Bunun sebebinin ise, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın çok istediği isimlerden biri olan Brahimi'nin menajeri Luis Alonso ile yaptığı görüşme olduğu ortaya çıktı.