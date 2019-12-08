Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i
Son 5 maçında 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Deplasmanda son 4 yıldır rakibine karşı galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlı ekip, kötü seriyi bozmak istiyor. İşte maç önü bilgileri ve Avcı'nın Kasımpaşa maçı 11'i...
8 Aralık 2019 Pazar 07:44
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SüperLig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamayan ve iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, son 3 maçında puan alamayarak teknik direktör değişikliğine giden Tayfur Havutçu yönetimindeki Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
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Beşiktaş, ligde 7 galibiyet, üçer yenilgi ve beraberlikle 24 puan topladı. Kasımpaşa ise üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor.
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.
NECİP KART SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda Necip, sarı kart ceza sınırında. Deneyimli futbolcu, bugünkü karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
4 SEZONDUR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlılar, daha önce Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca çıktığı bu deplasmanda maç kazanamadı.