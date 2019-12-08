Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

Son 5 maçında 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Deplasmanda son 4 yıldır rakibine karşı galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlı ekip, kötü seriyi bozmak istiyor. İşte maç önü bilgileri ve Avcı'nın Kasımpaşa maçı 11'i...

8 Aralık 2019 Pazar 07:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





