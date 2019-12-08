Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
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Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

Son 5 maçında 5 galibiyet alarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Deplasmanda son 4 yıldır rakibine karşı galibiyet elde edemeyen siyah-beyazlı ekip, kötü seriyi bozmak istiyor. İşte maç önü bilgileri ve Avcı'nın Kasımpaşa maçı 11'i...
8 Aralık 2019 Pazar 07:44
Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta puan kaybı yaşamayan ve iyi bir hava yakalayan Beşiktaş, son 3 maçında puan alamayarak teknik direktör değişikliğine giden Tayfur Havutçu yönetimindeki Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

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Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

Beşiktaş, ligde 7 galibiyet, üçer yenilgi ve beraberlikle 24 puan topladı. Kasımpaşa ise üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 7 mağlubiyetle 12 puanda bulunuyor.

Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Georges-Kevin N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

NECİP KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda Necip, sarı kart ceza sınırında. Deneyimli futbolcu, bugünkü karşılaşmada oynayıp sarı kart görmesi durumunda, 15. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Avcı seriyi sürdürme peşinde! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

4 SEZONDUR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlılar, daha önce Şenol Güneş yönetiminde 4 sezon boyunca çıktığı bu deplasmanda maç kazanamadı.

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