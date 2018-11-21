Ahmet Bulut: Beşiktaş için Leiva ile anlaştık - Galeri - Fotomaç
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Ahmet Bulut: "Beşiktaş için Leiva ile anlaştık"
Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'a transferi yatan Lucas Leiva'nın durumuyla ilgili perde arkasında yaşananları anlattı.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:01:01
Güncelleme: 07:54:00
Beşiktaş'ta birçok transferin gerçekleşmesinde pay sahibi olan menajer Ahmet Bulut, haber1903'e açıklamalarda bulundu.
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Bulut, Liverpool'dan Lucas Leiva ile anlaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini belirtirken şunları kaydetti:
"Beşiktaş'a transferi için çok uğraştığım ama olmayan futbolcular oldu. Kulüp ile anlaştık, futbolcu pürüz yaptı ya da futbolcuyla anlaştık, kulübü sorun çıkardı.
Mesela Lucas Leiva ile anlaşmıştık, bavuluyla gelecekti. Hocası 'Maç oynayacaksın' dedi.
HOCASI ENGEL OLDU
Chelsea'ye karşı oynadı ve maçın adamı seçildi. Brendan Rodgers 'Bırakmıyorum. İmza atmadan hiçbir şey diyemezsin" dedi.