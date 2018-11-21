Ahmet Bulut: Beşiktaş için Leiva ile anlaştık - Galeri - Fotomaç
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    Ahmet Bulut: "Beşiktaş için Leiva ile anlaştık"

    Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'a transferi yatan Lucas Leiva'nın durumuyla ilgili perde arkasında yaşananları anlattı.
    21 Kasım 2018 Çarşamba, 23:01:01 Güncelleme: 07:54:00
    Ahmet Bulut: Beşiktaş için Leiva ile anlaştık

    Beşiktaş'ta birçok transferin gerçekleşmesinde pay sahibi olan menajer Ahmet Bulut, haber1903'e açıklamalarda bulundu.

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    Ahmet Bulut: Beşiktaş için Leiva ile anlaştık

    Bulut, Liverpool'dan Lucas Leiva ile anlaştıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini belirtirken şunları kaydetti:

    Ahmet Bulut: Beşiktaş için Leiva ile anlaştık

    "Beşiktaş'a transferi için çok uğraştığım ama olmayan futbolcular oldu. Kulüp ile anlaştık, futbolcu pürüz yaptı ya da futbolcuyla anlaştık, kulübü sorun çıkardı.

    Ahmet Bulut: Beşiktaş için Leiva ile anlaştık

    Mesela Lucas Leiva ile anlaşmıştık, bavuluyla gelecekti. Hocası 'Maç oynayacaksın' dedi.

    Ahmet Bulut: Beşiktaş için Leiva ile anlaştık

    HOCASI ENGEL OLDU

    Chelsea'ye karşı oynadı ve maçın adamı seçildi. Brendan Rodgers 'Bırakmıyorum. İmza atmadan hiçbir şey diyemezsin" dedi.

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