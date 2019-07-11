GALERİ
Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek
Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yla başlayan değişim rüzgarı devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte Abdullah Avcı'nın çalışmaları büyük beğeni topluyor. Yapılan antrenmanları kamerayla kayıt ettiren Avcı'nın sisteminin Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın idmanları drone'lar ile takip etmesinden farklı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 09:32 Güncelleme: 11.07.2019 09:32
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her iki kamp döneminin ardından videoları özel bir ekiple analiz edecek olan Abdullah Avcı, ortaya çıkan performans sonuçlarına göre formayı bilimsel olarak da hak eden isime verecek.
DİĞER GALERİLER