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11 Temmuz 2019, Perşembe
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Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yla başlayan değişim rüzgarı devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte Abdullah Avcı'nın çalışmaları büyük beğeni topluyor. Yapılan antrenmanları kamerayla kayıt ettiren Avcı'nın sisteminin Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın idmanları drone'lar ile takip etmesinden farklı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
11 Temmuz 2019 Perşembe 09:32 Güncelleme: 11.07.2019 09:32
Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek

Modern futbolun Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden olan Abdullah Avcı özel bir kamera takip sistemi ile futbolcularını antrenmanlarda izlemeye tabi tutuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek

Tutulan kayıtlarla futbolcuların özellikle çift kale maç çalışmalarındaki bütün hareketleri inceleniyor.

Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek

Avusturya kampında da bu sistemi kullanacak olan tecrübeli teknik adam, kampın tamamlanmasının ardından kadrosunu şekillendirecek.

Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek

Avcı'nın kafasındaki ideal kadroyu kurmakta kamera uygulaması belirleyici olacak.

Abdullah Avcı'dan yeni sistem! Türkiye'de tek

Her iki kamp döneminin ardından videoları özel bir ekiple analiz edecek olan Abdullah Avcı, ortaya çıkan performans sonuçlarına göre formayı bilimsel olarak da hak eden isime verecek.

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