Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kartal, 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken, Abdullah Avcı da sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
8 Aralık 2019 Pazar 14:57 Güncelleme: 08.12.2019 15:06
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

Ligdeki son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ın 24 puanı var.

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

Üç maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın ise 12 puanı bulunuyor.

Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçında da taraflar gol atmayı başardı (18-22).

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN