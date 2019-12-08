Haberler
Galeri
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...
Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kartal, 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken, Abdullah Avcı da sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
8 Aralık 2019 Pazar 14:57
Güncelleme: 08.12.2019 15:06
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
Ligdeki son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ın 24 puanı var.
Üç maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa'nın ise 12 puanı bulunuyor.
MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan son dokuz Süper Lig maçında da taraflar gol atmayı başardı (18-22).