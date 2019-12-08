Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! N'Koudou'nun yerine...

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kartal, 5 maçlık galibiyet serisini sürdürmek isterken, Abdullah Avcı da sahaya süreceği 11'i netleştirdi. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi yaşanan gelişmeler, sakat ve cezalı futbolcular, maç öncesi öne çıkan istatistikler ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

8 Aralık 2019 Pazar 14:57 Güncelleme: 08.12.2019 15:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





